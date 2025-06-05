Ролан Гаррос. Синнер с “баранкой” обыграл Бублика в четвертьфинальном матче

Янник Синнер сыграет в полуфинале на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Александр Бублик (Казахстан) 6:1, 7:5, 6:0

Итальянец одержал четвертую победу в пяти матчах против Бублика и продлил свою беспроигрышную серию на турнирах Grand Slam. Напомним, что в прошлом сезоне Янник выиграл титул на US Open, а в этом году стал чемпионом на Australian Open.

Синнер шестой раз в карьере сыграет в полуфинале на “мэйджоре”, в том числе второй сезон подряд в Париже. В прошлом году он уступил на этой стадии будущему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу.

В возрасте 23 лет итальянец стал самым юным игроком с 2008 год, который выиграл 19 матчей подряд на уровне Grand Slam, когда это удалось Рафаэлю Надалю (с Ролан Гаррос до US Open).

За свой четвертый финал в карьере на “мэйджорах” Синнер будет бороться с победителем противостояния Александр Зверев – Новак Джокович.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua