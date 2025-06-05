Херберт: Макса нужно было дисквалифицировать

Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает, что стюардам стоило занять более жёсткую позицию при оценке действий Макса Ферстаппена в Барселоне, чтобы предотвратить такие действия в будущем.

Джонни Херберт: «Ферстаппен заслуживал черного флага, его стоило дисквалифицировать. В такие моменты нужна принципиальность и жесткость.

Такого рода инциденты не должны происходить в гонках, а если они происходят, то наказание должно быть более суровым, чем обычно, чтобы искоренить это явление. Это не может быть просто 10-секундный штраф, как в любом другом гоночном инциденте.

Макс знает, что ещё один штрафной балл, и ему придётся пропустить Гран При. Он будет думать об этом, но это не изменит его манеру пилотирования. Многие годы он был целью, теперь сам стал охотником и должен научиться сдерживать себя. Эти небольшие проявления агрессии нужно уметь контролировать».

Источник