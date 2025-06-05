Известный боец-чемпион ответил, кто из украинцев заменит Усика и Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Синепупов

Первый обладатель чемпионского пояса из Украины Андрей Синепупов высказался о перспективах современных боксеров из Украины.

«Кто может прийти на замену Усику и Ломаченко? Я сейчас не вижу такого уровня боксеров, как Ломаченко и Усик. Есть хорошие боксеры. Давайте так, это мое мнение – есть хорошие боксеры, а есть звездные боксеры. Усик и Ломаченко – это звездные боксеры, это суперзвезды. У нас есть хорошие боксеры, классные, но именно такого уровня, кто мог бы заменить их — на данный момент я не могу таких назвать», — сказал Синепупов.

Ранее Фьюри назвал двух боксеров, которые станут королями хевивейта после Усика.

sport.ua