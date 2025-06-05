Юлиан Нагельсманн о поражении против сборной Португалии: Они были лучше нас

Главный тренер сборной Германии подвёл итоги матча против сборной Португалии.э

По словам Нагельсманна, Португалия была лучше, а Германия упустила возможности в первом тайме.

"Заслуженная победа Португалии. Они были лучше нас. Мы упустили слишком многое еще в первом тайме. Если мы не играем на сто процентов, то не можем соревноваться с лучшими командами

На поле у нас была хорошая команда, но мы постоянно оказывались слишком медленными. Если бы вышли вперед еще в первом тайме, то, возможно, смогли бы разогнаться получше.

После перерыва мы вышли вперед, но потом в нашей игре откуда-то взялась очевидная вялость. Надо работать над этим", – заявил тренер.