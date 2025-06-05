Ташкент (М15). Орлов выиграл первый парный титул ITF в сезоне

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный турнир ITF M15 в столице Узбекистана



В финале соревнований украинец и его напарник Сергей Фомин из Узбекистана, получившие первый номер посева, обыграли вторую сеяную пару из Индии Ишак Экбаль/Нитих Кумар Синха – 6:2, 6:4. Орлов и Фомин пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку, сделали три брейка и не дали соперникам заработать хотя бы один брейк-поинт.

Путь к титулу:

R1: Рахимбек Ибрагимов/Бобур Мадаминов (Узбекистан, WC) 6:1, 6:4

QF: Дамир Абдусамадов/Денис Истомин (Узбекистан) 3:6, 6:3, 10-8

SF: Антон Чехов/Иван Зайцев (-) 6:2, 5:7, 10-12

FR: Ишак Экбаль/Нитих Кумар Синха (Индия, 2) 6:2, 6:4

30-летний Владислав Орлов 43-й раз в карьере дошел до финала на турнире ITF в парном разряде и завоевал свой 19-й титул. В этом году Владислав второй раз сыграл в финале и впервые стал чемпионом.

За победу в Ташкенте Владислав Орлов заработал 465 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.



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