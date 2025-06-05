В Формуле E в 2026 году появится дождевая резина

В 2026 году в Формуле E наконец-то появится резина, более подходящая для дождевых условий, причём это решение принято, что называется «по многочисленным просьбам» участников чемпионата мира по гонкам на электромобилях.

С этого сезона машины уже стали полноприводными, мощность электрических силовых установок постепенно растёт, и привычная всепогодная резина Hankook всё хуже справляется с задачей по обеспечению нужного уровня сцепления, а на мокром асфальте проблемы проявляются особенно сильно.

Сэм Бёрд, гонщик McLaren, которого уже можно считать ветераном Формулы E, говорил об этом ещё до начала сезона: «Что касается шин, на которых нам предстоит ездить в этом году, то большинство гонщиков надеются, что гонки будут проходить при сухой погоде. Когда идёт дождь, пилотировать на них очень сложно.

Я хочу сказать, что это и раньше было сложно, а теперь всё только усугубилось. Так что я тоже надеюсь, что в основном мы будем гоняться на сухом асфальте».

Формула E готовится к переходу на машины четвёртого поколения, т.н. GEN4, и введение «более дождевой» резины приурочено к этому событию, – пишет издание RacingNews365. О том, что новым официальным поставщиком чемпионата мира по гонкам на электромобилях станет японская компания Bridgestone, мы рассказывали в декабре 2023 года.

В электрической серии давно говорят о необходимости перехода на более эффективную резину. Вот, например, мнение Митча Эванса, двукратного чемпиона Формулы E, одного из самых опытных гонщиков чемпионата. Он один из немногих, у кого уже есть опыт работы с такой резиной на тестах.

«По собственному опыту знаю, что впечатления от езды на дождевых шинах сравнимы с шоком, – сказал гонщик заводской команды Jaguar. – На новой резине и на сухом асфальте можно ездить быстрее, а на мокром контраст просто огромный.

Хотя, если пойдёт по-настоящему сильный дождь, сомневаюсь, что мы вообще сможем гоняться. Я ездил на новых шинах и просто на мокром асфальте, и на полностью залитом дождём. Разумеется, они всё-таки больше рассчитаны на пилотирование на сухом покрытии, это не полноценная дождевая резина».

В конце 2026 года стартует 13-й сезон Формулы E, и машины GEN4 уже будут ездить на резине Bridgestone, причём в распоряжении команд будут два состава – один рассчитан на сухую погоду и небольшие по интенсивности осадки, а второй, названный Typhoon («тайфун»), будет применяться в условиях сильного дождя. Именно с такими условиями в этом году гонщикам приходилось справляться в Монако, Токио и Шанхае.

Макс Гюнтер, выступающий за DS Penske, победитель субботней гонки недавнего китайского уик-энда, не сомневается, что предстоящий переход Формулы E на новую резину всем принесёт облегчение.

«Безусловно, я считаю это верным решением, – заявил он. – Это естественный шаг, ведь машины GEN4 станут намного эффективнее. На шинах для сухой погоды они будут способны на невероятную скорость, и все увидят реальный потенциал полноприводных гоночных электромобилей.

Что касается дождевых условий, то полагаю, мы все хотим добиться улучшений, и после перехода на машины нового поколения мы такую резину получим, так что это хорошо. И хотя все в равных условия, но всё-таки сейчас под дождём на всепогодной резине пилотировать, конечно, очень сложно.

Впрочем, такая у нас работа, и я всё равно получаю большое удовольствие от пилотирования, хотя могу говорить только от своего имени. Но на мокром асфальте приходится действовать очень аккуратно, ездить буквально «на цыпочках». И всё равно гонки проходят очень интересно».

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