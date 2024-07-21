Валттери Боттас: У нас есть шансы финишировать в десятке

Валттери Боттас был близок к выходу в финал квалификации в Венгрии, но ему не хватило менее десятой. В итоге финн квалифицировался двенадцатым и рассчитывает побороться за очки в гонке.

Его напарник по команде Sauber Гуаньюй Чжоу завершил борьбу в первой части, показав восемнадцатое время.

Валттери Боттас (12-й): «После финального круга во второй части квалификации у меня было чувство, что можно было проехать быстрее, а это не всегда приятное чувство. Я был очень близок к финалу, но не прошёл, что огорчает, но для нашей команды двенадцатое место – нормальный результат.

Приятно видеть, что мы движемся в правильном направлении. Можно с уверенностью сказать, что команда добилась некоторого прогресса по сравнению с прошлым этапом.

Думаю, у нас есть шанс финишировать в десятке. Моя стартовая позиция позволяет рассчитывать на очки, хотя на этой трассе сложно обгонять. С обороной позиции проблем быть не должно, но я надеюсь, что мы сможем и атаковать. Посмотрим, что удастся сделать за счёт стратегии».

Гуаньюй Чжоу (18-й): «В квалификации мы столкнулись с некоторыми сложностями из-за того, что погодные условия отличались от тех, что были в предыдущей сессии.

Мой финальный круг на подсыхающей трассе получился чистым, но у меня возникли проблемы с балансом и тем, что машина неохотно вписывалась в повороты. Из-за этого я не вышел во вторую часть с небольшим отставанием. Я считаю, что у меня был шанс пройти дальше.

В целом, машина стала лучше, и мы добились прогресса, принимая во внимание направление развития, которое выбрала команда, и те новинки, которые установлены на машине Валттери.

Завтра новый день – в гонке будет критически важно удерживать шины в рабочем диапазоне и отыграть несколько позиций. Я уверен, что команда продолжит атаковать и много работать, чтобы найти лучший способ добиться этого».

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