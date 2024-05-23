Porsche останется в Формуле E как минимум до 2030 года

Знаменитая немецкая компания Porsche стала третьим автопроизводителем, объявившим о намерении выступать в Формуле E как минимум до 2030 года, т.е. в период, когда электрическая серия перейдёт на гоночные электромобили 4-го поколения (GEN4). Подобные планы уже подтвердили Nissan и Jaguar.

Машины GEN4, которые будут отличаться полноприводной трансмиссией, поступят на вооружение команд чемпионата мира в сезоне 2026-2027 года (13 сезон). Решение Porsche также упрочит её позиции как одного из разработчиков и поставщиков силовых установок для Формулы E – в настоящие время кроме заводской команды штутгартского концерна их также использует Andretti.

Джефф Доддз, исполнительный директор Формулы E: «Мы рады объявить, что Porsche останется в нашем чемпионате ещё как минимум на четыре года. Благодаря преданности этой компании нашему общему делу в преддверии перехода на машины GEN4, с чем связаны большие ожидания, мы не только раздвигаем границы технологических возможностей, но также устанавливаем новые стандарты в мировом автоспорте.

Porsche с её знаниями и опытом создания высокоэффективных силовых установок – один из самых уважаемых автопроизводителей, и наше продолжающееся сотрудничество открывает для Формулы E прекрасные перспективы…»

Михаэль Штайнер, член совета директоров научно-исследовательского подразделения Porsche AG: «Мы с самого начала считали, что наша программа в Формуле E будет долгосрочной. Тенденции развития гоночных электромобилей говорят о том, что у этой сферы огромный потенциал. В процессе дальнейшего прогресса мы хотим получить от участия в Формуле E ещё больше знаний, которые в дальнейшем сможем применить при создании наших серийных спорткаров.

Уровень соперничества в этой гоночной серии – один из самых высоких в мире автоспорта, что заставляет нас стремиться к технологическому совершенству. Мы готовы продолжить работу по формированию облика этого чемпионата и развитию электрического транспорта в целом».

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