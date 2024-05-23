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Футбол

Токкет из «Ванкувера» получил приз Джека Адамса лучшему тренеру сезона НХЛ

Токкет из «Ванкувера» получил приз Джека Адамса лучшему тренеру сезона НХЛ

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет. Фото USA Today Sports

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет стал обладателем приза Джека Адамса как лучший тренер сезона.

В сезоне-2023/24 60-летний канадец вместе с «Кэнакс» стал победителем Тихоокеанского дивизиона и занял третье место в Западной конференции. В плей-офф «Ванкувер» уступил во втором раунде «Эдмонтону» со счетом 3-4.

Также на награду претендовали Рик Боунесс из «Виннипега» и Эндрю Брюнетт из «Нэшвилла».

В прошлом сезоне обладателем приза Джека Адамса стал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

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