Джо Джойс отреагировал на победу Усика и назвал ключевой момент мегафайта

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Британский хевивейтер Джо Джойс прокомментировал этот бой.

«Поздравляю Александра Усика со званием абсолютного чемпиона. Это был шикарный и равный бой от обоих боксеров. Но когда Фьюри шатало по рингу в 9 раунде и он отправился в нокдаун – это полностью изменило ситуацию. Интересно, увидим ли мы другой бой в реванше.

Можно ли считать Усика одним из лучших хевивейтеров в истории? Конечно, он этого добился, он абсолютный чемпион и много достиг в крузервейте», – сказал Джойс.

sport.ua