Промоутер Джейка Пола: «Бой с Усиком в октагоне будет смотреть весь мир»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24–0, 15 КО) может провести бой с известным американским блогером и шоуменом Джейком Полом (11–1, 7 КО).

По предварительной информации, спортсмены встретятся в октагоне в следующем году. Однако, до этого противостояния украинский боксер планирует провести один поединок в боксе, и только после этого менять ринг на клетку.

Промоутер Джейка и совладелец компании Most Valuable Promotions Накиса Бидариан поделился ожиданиями от этой встречи: «Бой Пола с Усиком в октагоне будет смотреть весь мир. Все фанаты обратят внимания на это зрелище», – заинтриговал промоутер.

Американец последний раз выходил на ринг в июне, когда одолел бывшего чемпиона мира из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего. В следующем поединке Джейк встретится со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом.

Усик в июле нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и отобрал у соперника титул чемпиона мира по версии IBF. На данный момент представитель Украины владеет всеми самыми престижными поясами в боксе.

sport.ua