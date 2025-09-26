Джеймс Ваулз: Моя задача – помочь гонщикам

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз в подкасте Business of Sport заявил, что Алексу Элбону не хватало уверенности в себе, когда он пришёл из Red Bull, но сейчас с этим нет проблем…

Джеймс Ваулз: «Я знаю Алекса с 2016 года. Он, Ландо Норрис и Джордж Расселл выросли вместе, что само по себе любопытно. Вы и сейчас можете увидеть их в паддоке вместе.

Подписывая с ним контракт, я знал, что он очень быстр, но ему не хватало уверенности в себе, он, по-моему, порой не понимал, насколько он действительно хорош.

Мне нужно было создать для него комфортную атмосферу, дать ему понять, что он чертовски хорош. Он один из лучших гонщиков в нашем спорте. Я буду рядом и создам условия, которые позволят ему расти и развиваться.

У Алекса врожденный талант, но я надеюсь, что благодаря моей работе он действительно вырос как личность и обрел уверенность, которая позволяет ему выкладываться на 100% каждый уик-энд.

Моя задача – помочь гонщикам, дать им понять, что они в порядке. С Карлосом всё точно так же. В понедельник после гонки он злится на себя или на команду. И это правильно. Во вторник он звонит и говорит о том, как мы можем прибавить. Именно это мне и надо».

