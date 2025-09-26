Бывшая 20-я ракетка мира объявила о беременности



Дарья Сэвилл и ее супруг Люк Сэвилл впервые станут родителями в марте следующего года. Об этом теннисисты сообщили в соцсетях.

Напомним, что Сэвилл (в девичестве Гаврилова) в 2014 году сменила российское гражданство на австралийское в связи ограниченным финансированием со стороны местной федерации и отсутствием спонсоров. В 2021 году она вышла замуж за Люка Сэвилла и взяла его фамилию.

После вторжения РФ в феврале 2022 года австралийская теннисистка одной из первых поддержала Украину, призвав игроков играть на турнирах с желто-синей символикой.



