Татуировки, баскетбол, новый форхенд: что известно о Лоис Буассон, главной сенсации нынешнего Ролан Гаррос

Француженка Лоис Буассон, которая начинала свое выступление в Париже теннисисткой из топ-400 рейтинга, за две недели стала настоящей героиней домашнего “мэйджора”



На фоне провала сборной Франции в Кубке Билли Джин Кинг, отсутствия высоких результатов как на турнирах Grand Slam, так и в рейтинге WTA, мало кто ожидал увидеть в четверке полуфиналисток француженку. Тем более, обладательницу “wild card” Лоис Буассон, для которой нынешний Ролан Гаррос стал дебютным в основе на “мэйджорах”.

За неделю до начала турнира Буассон отпраздновала свой 22-й День рождения, а в рейтинге она находилась на 361-м месте. В следующий понедельник Лоис, которая стартовала как 24-я ракетка Франции, станет первым номером в своей стране.

Лоис Буассон родилась в Дижоне в семье профессионального баскетболиста Яна Буассона, который выступал за команды ASVEL и Cro Basket. В совсем юном возрасте родители также пытались привлечь дочь к этому виду спорта, но, по словам Яна Буассона, баскетбол быстро стал ей неинтересен. Интерес же к теннису появился у девочки внезапно, можно сказать, это был просто счастливый случай. Семья Буассон была на отдыхе на Корсике и в последний день этого путешествия 8-летняя Буассон попала на корт. С этого и началась ее любовь к теннису.

“С 8 лет у нее это было в голове. Она хотела быть профессиональной теннисисткой, это была ее мечта, – вспоминает Патрик Лароуз, бывший тренер в Дижоне, который работал с Лоис до ее 12 лет. – Чтобы достичь этого, нужно более десяти лет упорного труда, что она и сделала, и это уже было частью ее качеств”.

Глядя на сдержанную и взвешенную Буассон в матчах против теннисисток из топ-10 на кортах Ролан Гаррос, трудно представить, что этот настрой тоже является результатом работы над собой, а не её естественным поведением.

“Мне пришлось набраться терпения, это был действительно большой вызов, – вспоминает Лароуз. – Она устраивала истерики, и нам приходилось ее успокаивать, даже время от времени выводить с корта. Лоис – слишком большая перфекционистка, она очень разочаровывалась, когда проигрывала. Понемногу ей удалось научиться управлять своими эмоциями”.



В юные годы Буассон тренировалась в разных клубах на Лазурном побережье, затем и в Монако, в теннисном центре Риккардо Пьятти, куда она поехала вместе со своим тренером, а еще – в спортивной Академии Тони Паркера (экс-игрока НБА) в Лионе.

“Ее семья занимается баскетболом и они спросили меня, не хотел бы я ей помочь, – сказал Паркер. – Мне приятно помогать спортсменам. Мы стараемся ее поддерживать. Трудно сказать, будет ли она профессиональной теннисисткой. Но её настрой действительно соответствует тому, что мы ищем”.

В 2018-м году Лоис перешла на профессиональный уровень, а в 2021-м – впервые сыграла на турнире WTA 250 в Лионе. С 2022 по 2024 годы француженка Буассон выиграла 5 одиночных титулов ITF (все на грунте), титул WTA 125, а также еще преодолела два сложных испытания из-за проблем со здоровьем.

Сначала Буассон мешала постоянная боль в правом плече. Лоис перепробовала различные виды терапии и лечения, пока в конце концов её тренер по физической подготовке не предложил трудный, но важный шаг: изменить технику выполнения форхенда. Себастьян Дюран, который ранее работал с Сереной Уильямс, Маркосом Багдатисом, Жереми Шарди, а также является членом команды Григора Димитрова, вспоминает девушку, которая была “чрезвычайно мотивированной, но в отчаянии”, когда он встретил Лоис в январе 2022 года. “Это было трудно, но необходимо. Это должно было произойти”, – вспоминает теннисистка. Лоис согласилась на эту идею и упорно работала, чтобы добавить амплитуду, изменить уже привычное для нее движение. И это дало результат – плечо больше ее не беспокоило.

О сильном характере, трудолюбии, профессионализме и дисциплине Буассон говорят все члены ее команды: бывшие и нынешние тренеры, физио и менеджер. Все эти качества были испытаны в 2024-м году, когда в лучший на тот момент период своей карьеры Лоис получила тяжелую травму колена. Буассон не смогла воспользоваться “wild card” на столь желанный Ролан Гаррос, а вместо этого – перенесла операцию из-за разрыва крестообразных связок и повреждения мениска.



“Последняя неделя была очень болезненной эмоционально, сложилось впечатление, что все остановилось и больше не имеет смысла. Я наконец-то почувствовала настоящее удовольствие на теннисном корте, процесс шел полным ходом, меня окружала отличная команда, я собиралась играть на турнирах, о которых мечтала с самого начала своей теннисной карьеры”, – написала тогда Буассон в Instagram,

“За неделю я пережила падение на землю из-за радости от победы в моем первом турнире WTA (в трехчасовом финале в Сен-Мало), до падения на землю из-за того, что мое колено не выдержало, и невыносимой боли. Шок был сильным, я не представляла себе, что остаток сезона будет таким”.

Как напоминание о своем труде и терпении, у Лоис впоследствии появилась татуировка на задней части правого предплечья – слово “Стойкость”.

“Когда ты переживаешь такую травму, ты задаешь себе глубокие вопросы. Она стала более зрелой в некоторых аспектах. Лоис из тех, кто с момента выхода на корт входит как будто в храм. Она имеет такую дисциплину, которую я очень редко видел среди топ-игроков, – говорит Себастьян Дюран, подчеркивая, что им приходится учить свою подопечную отдыхать. – Она могла сказать нам: отпуск, но зачем? Для чего он нужен? День отдыха был дня нее потерянным днем”.

После почти 9 месяцев паузы и реабилитации Лоис вернулась на корты и уже вскоре не по своей инициативе попала в малоприятную историю, которая стала вирусной. Ее соперница на турнире в Руане Гарриэт Дарт пожаловалась судье: “Вы можете сказать ей, чтобы она нанесла дезодорант? Потому что она очень плохо пахнет”. Буассон одержала победу со счетом 6:0, 6:3, а британка извинилась в соцсетях, заявив, что “искренне сожалеет” о комментариях в “в пылу момент”. Буассон ответила на это с иронией, опубликовав в Instagram фотографию себя на корте с наложенным на снимок дезодорантом. “Dove, видимо, нужно сотрудничество”, – пошутила она.



На корте же Лоис всегда собрана и ответственна.

“Помню, когда я дал ей флешку с несколькими ее матчами в Сен-Мало, чтобы она поработала над резаным бэкхендом, – вспоминает ее наставник Флориан Рейне, экс-игрок топ-300, с которым француженка работает на постоянной основе с конца 2023-года. – Лоис замечает очень мелкие детали, берет на себя ответственность, ищет решения, иногда приносит их мне. Но надо постоянно знать, что ей сказать. Есть моменты, когда она могла сосредоточиться на плохих вещах, которые могут ее раздражать и разочаровывать, а также снижать ее уровень”.

Накануне своего дебюта в основе Ролан Гаррос теннисистка выиграла грунтовый титул ITF во Франции, отдав соперницам лишь один сет. На “мэйджоре” Лоис одолела Элизе Мертенс, Ангелину Калинину, Эльзу Жакмо, Джессику Пегулу, Мирру Андрееву и уступила в полуфинале Коко Гауфф. Буассон стала первой француженкой в полуфинале Ролан Гаррос с 2011 года и вообще девятой на этой стадии домашнего турнира в Открытой Эре. Лоис Буассон – лишь шестая обладательница wild card, которая дошла до полуфинала на “мэйджоре”, и первая – на турнире в Париже.

“Я никогда не переживала такой напряжённой недели, как физически, так и эмоционально, – сказала Буассон после завершения своего выступления на Ролан Гаррос, – Я считаю, что очень важно дать себе время на восстановление. Мое расписание изменится. Он не будет таким, как планировалось изначально, учитывая моё будущее место в рейтинге, но пока что я не собираюсь вносить никаких особых изменений. Я считаю, что если я сегодня здесь, то это потому, что всё работает правильно, и я не вижу причин, почему я должна что-то менять”.

По материалам: rmcsport.bfmtv.com; lequipe.fr; mesinfos.fr; franceinfo.fr; sports.orange.fr



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