Ролан Гаррос. Алькарас выиграл десятый матч подряд на турнире и дальше сыграет против Шелтона, Тиафо прервал серию поражений от Корды

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции завершился шестой игровой день



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Фрэнсис Тиафо (США, 15) – Себастьян Корда (США, 23) 7:6(6), 6:3, 6:4

Даниэль Альтмайер (Германия) – Хамад Меджедович (Сербия) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Бен Шелтон (США, 13) – Маттео Джиганте (Италия, Q) 6:3, 6:3, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:1, 6:3, 4:6, 6:4

• Фрэнсис Тиафо вышел вперед в противостоянии с Себастьяном Кордой (4-3) и прервал свою серию из трех поражений подряд в матчах против него. Тиафо впервые вышел в четвертый круг Ролан Гаррос и за свой дебютный четвертьфинал на грунтовом “мэйджоре” сыграет против немца Даниэля Альтмайера, у которого выиграл оба очных поединка в 2023 году.

• Даниэль Альтмайер взял реванш у Хамада Меджедовича за поражение на турнире в этом году в Марселе. Немецкий теннисист второй раз в в карьере дошел до 1/8 финала на “мэйджоре” (впервые в 2020 году на Ролан Гаррос) и будет бороться за свой дебютный четвертьфинал.

• Бен Шелтон за два часа победил итальянского “квалифаера” и впервые в карьере прошел в четвертый круг Ролан Гаррос. Ранее, 22-летний американец уже доходил до этой стадии на трех других турнирах Grand Slam. За место в четвертьфинале грунтового “мэйджора” Шелтон сыграет против действующего чемпиона соревнований Карлоса Алькараса, которому проиграл оба очных поединка на харде (в 2023 и 2024 годах).

• Карлос Алькарас выиграл десятый матч подряд на кортах Ролан Гаррос и продолжает свою победную серию в сезоне, после титула на “Мастерсе” в Риме (9 матчей). Испанец четвертый год подряд сыграет в 1/8 финала в Париже.

btu.org.ua