Леклер: День прошёл позитивнее, чем мы ожидали

Гонщики Ferrari по-разному оценили итоги пятницы в Барселоне…

Шарль Леклер (5-й): «На трассе очень жарко, что немного осложняет ситуацию, да и сцепление пока оставляет желать лучшего. Тем не менее, день прошёл позитивнее, чем мы ожидали – машина работает эффективно, надеюсь в субботу мы ещё прибавим. Вечером мы сосредоточимся на нескольких ключевых областях, чтобы завтра добиться большего».

Льюис Хэмилтон (11-й): «День получился сложным для многих – все столкнулись с непонятным поведением машины и неоднозначными результатами. Во второй тренировке мы внесли коррективы, которые позволят лучше понять ситуацию и двинуться дальше. Ночью мы сосредоточимся на анализе данных и подумаем как завтра прибавить».

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