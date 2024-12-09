Santander и Williams подписали многолетний контракт

Вместе с Карлосом Сайнсом в Williams придёт испанский банк Santander, прежде сотрудничавший с Ferrari. Партнёрство начнётся в 2025-м, но логотипы Santander появятся на машине уже завтра, на тестах в Абу-Даби.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Мы гордимся возможностью добавить Santander к нашему растущему списку культовых и инновационных партнеров на 2025 год и далее. Объединение усилий с глобальным банковским гигантом, которому доверяют десятки миллионов людей во всем мире, станет значительным шагом в нашем преобразовании».

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