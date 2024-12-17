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Автоспорт

Итоги сезона: Visa Cash App RB F1 Team

Итоги сезона: Visa Cash App RB F1 Team

Сезон 2024 года для второй команды Red Bull с самого начала обещал быть сложным. Продолжался передел полномочий после смерти Дитриха Матешица в 2022-м. Ушёл со своего поста бессменный прежде Франц Тост, руководивший командой после её перехода к Red Bull. Его заменили Лоран Мекис и Питер Байер, люди известные, но на этой должности новые. Все решения по-прежнему принимал консультант Хельмут Марко, но он был больше сосредоточен на основной команде.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш
Ю.Цунода 24 12 30 3 7
Д.Риккардо 18 17 12 5 8
Л.Лоусон 6 21 4 5 9
AlphaTauri / RB Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш
2024 24 8 46 3 7
2023 22 8 25 4 7
2022 22 9 35 5 5
2021 22 6 142 2 3
2020 17 7 107 4 1

От второй команды Red Bull всегда ждут большего – у них нет проблем с финансированием, есть доступ к технологиям топ-команды, но когда год за годом результат оказывается ниже ожиданий, со временем к этому привыкаешь.

Новый сезон команда провела с новым сложным названием Visa Cash App RB, от которого в устной речи осталась только последняя аббревиатура RB. Это четвёртая версия команды, основанной в прошлом веке Джанкарло Минарди. Позже её возглавил австралийский бизнесмен Пол Стоддарт, а с 2006-го она принадлежит Red Bull.

Самым успешным был период, когда команда называлась Toro Rosso и воплощала дух спортивной романтики – молодой Себастьян Феттель победил под дождём в Монце, Даниил Квят и Пьер Гасли поднимались на подиум. После переименования в AlphaTauri Гасли ещё раз выиграл в Монце, и с тех пор – всё. Две победы за сорок лет существования команды.

Итоги сезона: Visa Cash App RB F1 Team

В прошлом году былую романтику пытались вернуть приглашением оказавшегося за бортом Даниэля Риккардо, он начинал сезон 2024 года вместе с молодым гонщиком Honda Юки Цунодой.

Перед началом сезона в руководстве команды с энтузиазмом говорили о сближении с  Red Bull, на этот раз буквальном – в работе с VCARB 01 инженеры использовались все разрешённые регламентом заимствования у Red Bull Racing, в том числе подвеску. Но это не была прошлогодняя машина Red Bull Racing, как бы этого ни хотели в RB.

Первые гонки показали, что результаты стали плотнее, а машина не позволяет уверенно претендовать на оставшиеся позади четвёрки сильнейших места в призовой десятке. Даже когда из-за погоды или сходов лидеры оказывались вне игры, RB было сложно претендовать на очки.

Итоги сезона: Visa Cash App RB F1 Team

Шесть очков, добытые Юки Цунодой в Мельбурне, позволили RB немного оторваться от аутсайдеров.

Самым результативным для команды стал майский этап с субботним спринтом в Майами, где единственный раз в сезоне оба гонщика заработали очки, пусть и в разные дни. По сути, эти 12 очков и определили позицию RB в Кубке конструкторов, – они опередили Williams и Sauber, но уступили остальным.

Итоги сезона: Visa Cash App RB F1 Team

На фоне относительно стабильного Юки Цуноды, который действительно прибавил в минувшем сезоне, результаты Даниэля Риккардо вызывали все больше вопросов. Ещё до летнего перерыва начались разговоры о расторжении контракта.

В молодёжной программе Red Bull долго не было по-настоящему перспективных участников, но когда в прошлом году из-за травмы Даниэлю Риккардо потребовалась замена, позвали Лиама Лоусона, и юный новозеландец неплохо справился, даже заработав очки в Сингапуре.

Приняв решение об увольнении Риккардо в 2024-м, вновь позвали Лоусона. На этапе в Баку он узнал, что через месяц, после гонки в Сингапуре, заменит Даниэля. Это произошло бы раньше, но помешали коммерческие договорённости – Риккардо должен был присутствовать на мероприятиях команды.

Итоги сезона: Visa Cash App RB F1 Team

В Сингапуре, где в квалификации Риккардо выбыл из борьбы уже в первой сессии, он покидал паддок последним из гонщиков, не скрывая слёз и обнимая всех, кто приходил прощаться. Там же он озвучил главный вопрос: в чём может быть мотивация выступать за RB, если шансов перейти в Red Bull нет никаких?

В конце сезона этот вопрос не раз повторял Юки Цунода. К нему претензий у команды не было, Юки честно выкладывался и был уверен, что станет напарником Ферстаппена и звездой Red Bull. Он пришёл из Honda, в их программе был лучшим – они продвигали его как могли, но в Red Bull не могли гарантировать даже места в RB на следующий сезон.

Итоги сезона: Visa Cash App RB F1 Team

Да, вторая команда Red Bull даёт молодым гонщикам возможность дебютировать в Формуле 1. Это здорово, но при столь многочисленной молодёжной программе вопрос всегда в том, что дальше. Гонщиков нужно куда-то пристраивать, но у других команд свои молодёжные программы, а шансы перейти в Red Bull Racing в последние годы были невелики. Впрочем. сейчас они есть, Перес провёл сезон 2024 года так неудачно, что если бы при этом он выступал за RB, Марко давно бы его уволил.

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