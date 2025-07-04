Формула 2: Поул в Сильверстоуне завоевал Виктор Мартен

В Формуле 2 квалификация в Сильверстоуне началась по обычному сценарию, т.е. о своих претензиях на поул сразу заявили гонщики лидирующей группы, а также опытный Виктор Мартен, которому никак не удаётся преломить ход событий и добиться хорошего результатов в гонках.

Но по пятницам, когда в молодёжных сериях проходят квалификации, он обычно поднимается на высокие строчки протокола, и сегодня именно французский гонщик ART первым показал более-менее хорошее время. Всего несколько сотых после первых попыток ему уступил Ричард Ферсхор, лидер личного зачёта, а автором третьего результата под конец трети сессии стал Джек Кроуфорд, быстрый американец, выступающий за DAMS.

Именно он после штрафов, полученных соперниками, в прошлое воскресенье унаследовал третье место в Австрии, хотя на подиум после финиша ему подняться не довелось.

Но ещё через пару минут квалификация была остановлена красными флагами из-за разворота машины Амори Кордила, остановившейся посреди трассы, поэтому остальные участники сессии вернулись в боксы. Бельгийский гонщик Rodin Motorsport сам допустил ошибку, из-за чего выбыл из дальнейшей борьбы. Причём пока не все успели показать хотя бы какое-то время.

После того, как маршалы эвакуировали машину Кордила с трассы, заезды возобновились. Алекс Данн, один из претендентов на титул, занимающий 2-е место в чемпионате, показал 3-е время, подвинув Кроуфорда, но оставалась вероятность, что картина ещё может измениться.

Похоже, какие-то технические проблемы помешали Ритому Миате вернуться на трассу, и он выбрался из кокпита своей Dallara с логотипами Toyota Gazoo Racing, гоночного подразделения японского автогиганта, которое обеспечивает ему необходимую финансовую поддержку.

Ближе к концу сессии и гонщики прибавили, и состояние трассы улучшилось, и на первую строчку поднялся сначала Кроуфорд, но его время сразу перекрыл Мартен, проехав круг за 1:39,731. На вторую строчку поднялся Алекс Данн, неделю назад дисквалифицированный, поскольку его машина не соответствовала техническому регламенту. Но сейчас ирландец был намерен отыграться, и его время оказалось всего на 0,065 секунды хуже, чем результат Мартена.

В итоге Виктор во второй раз в сезоне и в шестой в карьере завоевал поул, но рядом с ним на первом ряду стартового поля в воскресной гонке будет стоять машина Алекса Данна, который занимает вторую строчку личного зачёта. Мартен при этом пока находится лишь на 9-й, несмотря на весь свой опыт и скорость, которую он показывает в квалификациях.

Из второго ряда основную гонку уик-энда начнут Кроуфорд и Роман Станек, а на третий поднялся Себастьян Монтойя – похоже, по мере накопления опыта сын бывшего гонщика Формулы 1 едет всё быстрее.

В субботнем спринте с поула стартует Леонардо Форнароли, итальянский гонщик Invicta Racing, занимающий четвёртую строчку личного зачёта.

Результаты готовятся…

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