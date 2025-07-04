НХЛ надеется увидеть сборную россии на Кубке мира по хоккею

NHL

НХЛ надеется, что в 2028 году, когда состоится новый розыгрыш Кубка мира, организаторы смогут пригласить сборную россии, которая сейчас отстранена от всех международных турниров из-за войны против Украины.

«Мы рассматриваем возможность участия сборной россии и ожидаем ее там увидеть. Но давайте посмотрим, как будут развиваться события дальше (с войной – прим). До 2028 года еще достаточно времени, чтобы принять решение», – сказал вице-президент НХЛ Билл Дэйли.

Ранее стало известно, что на турнир пригласят 8 сборных, однако конкретики по командам пока нет.

Сборная россии по хоккею отстранена от ЧМ по хоккею в 2026 году, а также от Олимпиады-2026.

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sport.ua