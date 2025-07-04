Одноклубник Зинченко попрощался с Арсеналом после 4 лет в команде

Защитник лондонского "Арсенала" Такехиро Томиясу попрощался с клубом после того, как он разорвал свой контракт.

"После четырех незабываемых лет пришло время попрощаться с этим невероятным клубом. Конечно, я мог бы сказать гораздо больше, однако сейчас больше всего я хочу поблагодарить вас за ту любовь, которую вы мне подарили. Я был очень счастлив здесь, поэтому спасибо всем, кто был рядом со мной все это время в клубе.

Сейчас настало время новой главы в моей карьере, но я всегда буду гордиться тем, что имел возможность представлять "Арсенал". "Канонир" однажды — "канонир“ навсегда", – написал 26-летний японец у себя в соцсетях.