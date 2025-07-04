Александр Усик назвал единственного нелюбимого соперника

Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик сделал неожиданное признание накануне масштабного боя с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В интервью журналистам Усик рассказал о своём отношении к бывшим соперникам — и выделил одного, с которым у него остались исключительно неприятные воспоминания. Слова боксера приводит редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

«Я люблю людей — это моя слабость. Я даже люблю своих соперников. Но за всю карьеру был один, которого я не люблю — это Марко Хук. Он говорил ужасные вещи о моей маме. Это было по-настоящему низко…» — рассказал Усик, не скрывая эмоций.

Речь идёт о немецком боксёре Марко Хуке, с которым Усик сразился ещё в сентябре 2017 года в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии. Тогда украинец уверенно одержал победу, отправив Хука в нокаут в 10-м раунде.

Высказывание Усика вызвало резонанс среди фанатов бокса, ведь спортсмен обычно отличается сдержанностью и уважительным отношением к оппонентам. Однако история с Хуком, как видно, оставила глубокий эмоциональный след.

Напомним, что Александр Усик (23 победы, 14 из них — нокаутом) уже не раз подтверждал статус одного из лучших боксёров мира. Его предстоящий поединок с Дюбуа (22 победы, 21 нокаут) обещает стать историческим — на кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ожидается, что бой на «Уэмбли» соберёт десятки тысяч зрителей и привлечёт внимание миллионов болельщиков по всему миру. Противостояние Усика и Дюбуа — это не только спорт, но и большая драма с непредсказуемым финалом.

Напомним, мы также писали о том, где можно будет посмотреть бой Усика и Дюбуа.