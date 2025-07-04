Барселона хочет Луиса Диаса из Ливерпуля

Футбольный клуб «Барселона» активизировал интерес к Луису Диасу, колумбийскому вингеру английского «Ливерпуля», после того как Нико Вильямс продлил контракт с «Атлетиком» Бильбао. Об этом сообщает редакция euro.com.ua со ссылками на источник и на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Переговоры по переходу Вильямса, которого «Барса» рассматривала как ключевого флангового гравца, завершились неудачей — 21-летний испанец подписал новое соглашение со своим текущим клубом. В связи с этим каталонский гранд был вынужден оперативно скорректировать трансферні пріоритети.

Как отмечает Романо, 28-летний Луис Диас оказался в поле зрения «блаугранас» как потенциальное усиление атаки. В сезоне 2024/25 футболист провёл 50 матчей, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач, выступая за «Ливерпуль». По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет около 85 миллионов евро.

«Диас стабильно демонстрирует высокий уровень и может идеально вписаться в атакующую модель игры «Барселоны»», — прокомментировал источник, близкий к клубу.

Кроме того, Маркус Рэшфорд, форвард «Манчестер Юнайтед», по-прежнему проявляет заинтересованность в переходе на «Камп Ноу». Однако пока конкретных переговоров между сторонами не зафиксировано.

Пока неясно, готова ли «Барселона» заплатить такую сумму за Диаса, учитывая финансовые ограничения клуба. Однако клуб продолжает активно искать флангового гравца, способного замкнуть потребності тренерского штаба перед стартом нового сезона.

Напомним, мы также писали о том, что ФК «Лион» срочно ищет €200 миллионов.