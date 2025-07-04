В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

На эту новость лаконично отреагировал менеджер украинского боксера Эгис Климас, который ответил Аль-Шейху на его желание провести третий бой.

«Вы знаете мой номер», – написал Эгис Климас.

В прошлом году Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри, после чего британский боксер принял решение о завершении карьеры.

sport.ua