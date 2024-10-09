Дэвид АДЕЛЕЙЕ: «У Джошуа проблемы с менталитетом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Перспективный британский боксер Дэвид Аделейе разочарован последним поединком Энтони Джошуа:

«Это был односторонний бой. Мне кажется, в этом поединке Джошуа имел проблемы с менталитетом. Возможно, он ошибся с подготовкой.

Несмотря на это, Энтони имеет много вариантов. Большинство боксеров хотели бы драться с ним. Он легко собирает стадионы. Как минимум, все болельщики хотели бы увидеть противостояние Джошуа и Фьюри», – поделился своим мнением Аделейе.

21 сентября в Лондоне Энтони Джошуа неожиданно для многих проиграл бой Даниелю Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Джейк Пол обратился к Майку Тайсону с интересным предложением.

sport.ua