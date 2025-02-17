Джервонта Дэвис рассказал, в чем он лучше Усика и других боксеров

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Чемпион мира в легком весе по версии WBA американец Джервонта Дэвис назвал современного боксера, с которым никто не сможет сравниться.

«Что касается навыков… никто из тех, кто сейчас дерется не имеет лучших навыков, чем я. Мастерство… никто из этих ребят не может со мной сравниться, никто!», – сказал Дэвис.

Ранее известный американский боксер Джервонта Дэвис, который является чемпион мира в легком весе по версии WBA, назвал трех лучших боксеров в истории. Дэвис не включил в свой список ни одного супертяжа.

sport.ua