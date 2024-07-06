«Он за один бой от ухода». Хирн высказался об украинском чемпионе мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер звездного британского хевивейтера Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался об известной промоутерской компании Top Rank, которая представляет интересы чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

«Теофимо Лопес – главная звезда, которая есть у Top Rank, ведь Шакур Стивенсон их покинет. Василий Ломаченко? Он конечно звезда, но он почти все…или у него остался один бой до ухода. Поэтому да, Теофимо Лопес единственная звезда которая есть в Top Rank, хотя он и не является «большой шишкой» в коммерческом плане», – сказал Хирн.

Ранее Эдди Хирн высказался о бое-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

sport.ua