Экс-чемпион мира, у котрого 42 нокаута, намерен провести бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В ночь на 28 июня на арене «Charles Koch Arena» в американском городе Уичито состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

На ринге встретятся бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 КО) и его соотечественник Тайрелл Херндон (24–5, 15 КО).

«Бронзовый бомбардировщик» уверен, что сможет еще проявить себя и уже смотрит за спину Херндону. Уайлдер нацелился на бой с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком:

«Если Усик не закончит карьеру, я готов с ним выйти на ринг. Это будет потрясающее противостояние. Это точно случится не в этом году, мы заняты оба.

Александр неоднократно говорил, что хотел бы со мной встретится на ринге. Он много достиг в своей карьере и я рад за него. Усик пришел в бокс и реализовал свои возможности», – поделился мнением Уайлдер.

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sport.ua