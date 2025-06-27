Симоне Берра: Результаты близки к нашим расчётам

За две тренировки на Red Bull Ring гонщики поработали с резиной всех трёх составов, приготовленных Pirelli для австрийского этапа сезона. При этом, судя по статистике первого дня уик-энда, на резине Medium они проехали 494 круга (38%), на мягких шинах – 463 круга (35,62%) и 343 – на жёстких.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «В первый день в значительной степени подтвердились наши ожидания. Несмотря на вчерашний дождь, трасса уже была довольно хорошо покрыта слоем отработанной резины, поэтому в течение дня наблюдался лишь ограниченный рост скоростей.

Если вспоминать события 2024 года, то тогда в программу уик-энда входил спринт, а в этом году команды отработают на тренировках полные три часа, прежде чем вступит в силу правило закрытого парка. Кроме того, температуры сегодня были на пять градусов ниже, хотя в оставшиеся дни они будут повышаться, особенно в воскресенье.

Поэтому лучшие результаты, показанные сегодня, сравнимы с временем прошлогоднего поула и близки к нашим расчётам, произведённым на симуляторе (1’04’’).

Разница в скоростях между составами также соответствует нашим ожиданиям: между Hard и Medium она примерно две десятые (хотя это расчётное значение, поскольку мы не проводили прямого сравнения), а между Medium и Soft – полсекунды. То же самое относится и к уровню деградации, если в день гонки будут такие температуры, какие обещает прогноз.

Было интересно увидеть в деле резину всех трёх составов, даже если мы полагаем, что наиболее популярным выбором для гонки будут жёсткие шины и резина Medium. Но сегодня и мягкие шины неплохо работали даже на длинных сериях кругов, а в режиме квалификации гонщикам удавалось показать хорошее время на втором и даже на третьем быстром круге. Однако надо помнить, что на воскресенье прогнозируется намного более жаркая погода».

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