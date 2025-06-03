Хельмут Марко: У нас просто медленная машина

В прошлом году Red Bull Racing была в числе первых, кто выдвигал претензии к McLaren по поводу гибкости антикрыльев. В FIA приняли это к сведению и заставили команды свести к минимуму сначала гибкость задних антикрыльев, а в Барселоне и передних. Но Red Bull это не помогло.

Консультант Red Bull Хельмут Марко в программе SportTalk на телеканале Servus TV признал, что надежды догнать лидеров за счёт технической директивы не оправдались.

Хельмут Марко: «Уик-энд в Барселоне вернул нас к реальности. Мы надеялись, что новые правила изменят ситуацию, но этого не произошло. На самом деле, у нас просто медленная машина. В Барселоне мы уступали те же три десятых, что и в начале сезона. Возможно, это значит, что в McLaren прогрессируют быстрее нас.

Мы были уверены, что в Барселоне сможем бороться на равных. Но уик-энд получился отрезвляющим для Макса и для всех нас – мы ещё раз увидели, что в McLaren серьёзно нас превосходят.

Хочется верить, что при более прохладной погоде, к примеру в Канаде, мы будем более конкурентоспособны. Но то, что прежде приносило успех, теперь не работает. Раньше нам подходила более жаркая погода, а сейчас в жарких условиях у нас сильно изнашиваются шины.

Я не знаю, как это удаётся McLaren, но у них шины дольше сохраняют эффективность и меньше изнашиваются. К сожалению, в Канаде практически нет скоростных поворотов. Но, возможно, мы сможем настроить машину так, чтобы она оказалась в нужном диапазоне.

Ситуация с Расселлом? Джордж затормозил слишком поздно, его машина скользила и Макс отодвинулся. В правилах ясно сказано, что в такой ситуации вы не обязаны возвращать позицию. Но у нас возникла дискуссия о том, чтобы её вернуть. Макс сказал «нет». И тогда мы сказали: «Нет, ты должен вернуть, иначе риск штрафа слишком велик».

По телеметрии было видно, что Макс убрал ногу с педали газа. Мы все подумали, что он пропускает Расселла, но он вдруг снова ускорился. Я не знаю, что это была за ошибка, что творилось у него в голове, а то, что произошло потом, вы видели».

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