Расселл: Не удивлюсь, если Ферстаппен пропустит 2026 год

Джордж Расселл предположил, что в 2026 году Макс Ферстаппен может сделать паузу в карьере и пропустить один сезон. Несмотря на то, что у действующего чемпиона мира контракт с Red Bull Racing до конца 2028-го, Расселл считает, что Макс может уйти в годовой отпуск, чтобы со стороны оценить, у какой команды получится построить лучшую машину под новый регламент.

Джордж Расселл: «Я не против выступать в одной команде с Максом и не стану уклоняться от того, чтобы он выступал вместе со мной. Когда я присоединился к Mercedes, меня ждал самый серьёзный вызов – борьба со статистически лучшим гонщиком всех времён, и я неплохо справился.

Макс может взять годичный отпуск в 2026-м, чтобы посмотреть, какая команда окажется лучшей. Я не удивлюсь, если он решит так поступить. Помните, что в 2026-м нас ждёт лотерея. Никто не знает, что произойдёт.

Что касается меня, то я – лояльный парень. В Mercedes дали мне возможности, но я хочу стать чемпионом мира. В данный момент нашей команде это не по силам, но кто знает. Всего год назад McLaren была самой медленной командой, а сейчас у них самая быстрая машина».

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