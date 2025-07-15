Валттери Боттас участвует в частных тестах в Хересе

В прошедший уик-энд Валттери Боттас вернулся за руль Mercedes во время Фестиваля скорости в Гудвуде. На этой неделе финский гонщик продолжил пилотировать машину Формулы 1.

Команда Mercedes в понедельник и вторник проводит частные тесты в Хересе в рамках программы TPC (Testing of a Previous Car, «Тесты машины предыдущих лет выпуска»). Накануне Валттери проехал 113 кругов, о чём сообщил в своих социальных сетях.

Эти тесты могут быть частью программы Боттаса по возвращению в Формулу 1. По слухам, финн может выйти на старт уже в этом сезоне, заменив в Alpine Франко Колапинто, который пока не оправдывает ожиданий Флавио Бриаторе.

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