НХЛ определила, когда стартует новый сезон. Будет сразу три матча

НХЛ объявила о том, что регулярный чемпионат 2025/26 начнется 7 октября сразу с трех матчей.
Сезон традиционно откроется матчем с участием чемпиона. Флорида поднимет чемпионский баннер, а первым соперником станет Чикаго. Кроме Пантер в первый день сыграют Питтсбург – Нью-Йорк Рейнджерс и Колорадо – Лос-Анджелес.
Полный календарь Лига опубликует в среду.
Это будет последний сезон с 82 матчами в регулярном чемпионате. С сезона 2026/27 НХЛ увеличивает количество игр в регулярке до 84-х за счет уменьшения количества контрольных встреч.
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sport.ua