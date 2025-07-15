НХЛ определила, когда стартует новый сезон. Будет сразу три матча

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НХЛ объявила о том, что регулярный чемпионат 2025/26 начнется 7 октября сразу с трех матчей.

Сезон традиционно откроется матчем с участием чемпиона. Флорида поднимет чемпионский баннер, а первым соперником станет Чикаго. Кроме Пантер в первый день сыграют Питтсбург – Нью-Йорк Рейнджерс и Колорадо – Лос-Анджелес.

Полный календарь Лига опубликует в среду.

Это будет последний сезон с 82 матчами в регулярном чемпионате. С сезона 2026/27 НХЛ увеличивает количество игр в регулярке до 84-х за счет уменьшения количества контрольных встреч.

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sport.ua