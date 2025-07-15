Мбокани завершил карьеру: история в «Динамо»

Более года назад, в марте 2024 года, конголезский нападающий Дьемерси Мбокани стал свободным агентом после ухода из армянского клуба «Ноа». Теперь есть подтверждение: 39-летний футболист завершил профессиональную карьеру. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.
За время карьеры, начавшейся в 2005 году, Мбокани играл в таких клубах, как «Андерлехт», «Стандард», «Монако», «Вольфсбург», «Халл Сити», «Антверпен», «Васланд-Беверен» и даже выступал за «Аль-Кувейт». В Украине же он запомнился прежде всего выступлениями за киевское «Динамо».
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Как Мбокани стал рекордным трансфером «Динамо»
Летом 2013 года, после неудачного сезона под руководством Олега Блохина, «Динамо» приобрело Мбокани у «Андерлехта» за 11 миллионов евро. Это до сих пор самый дорогой трансфер в истории клуба. В первый же сезон конголезец забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач в 25 матчах УПЛ, став лучшим бомбардиром команды.
Несмотря на хорошие личные показатели, «Динамо» финишировало лишь четвертым. Отношения между Мбокани и Блохиным были непростыми, но взаимоуважение сохранялось. Гораздо сложнее складывались дела с Сергеем Ребровым, который сменил Блохина на посту главного тренера.
Конфликт с Ребровым и годы в аренде
После возвращения из Кубка Африки в 2015 году, где Мбокани стал лучшим бомбардиром турнира, он неожиданно оказался вне состава «Динамо». Форвард заявлял о «моральном убийстве» со стороны тренера, а Ребров отвечал, что игрок самовольно взял отпуск после сборной. Это стало началом конца его динамовской карьеры: два года аренды в Англии («Норвич», «Халл Сити») с переменным успехом.
В 2016 году Мбокани чудом избежал гибели в теракте в аэропорту Брюсселя — жизнь ему спасла жена, попросив задержаться с вылетом.
Последний шанс и уход из «Динамо»
После ухода Реброва летом 2017 года новый тренер Александр Хацкевич дал Мбокани шанс. За полсезона африканец забил 8 голов в 15 матчах, включая победный мяч в игре с «Шахтером». Игорь Суркис даже говорил о продлении контракта. Однако договориться о финансовых условиях сторонам не удалось, и летом 2018 года Мбокани покинул «Динамо» как свободный агент.
После Киева он три сезона успешно играл за «Антверпен», позже отправился в Кувейт, Бельгию и Армению. Свою карьеру завершил, имея на счету 77 матчей за «Динамо», 31 гол и 14 ассистов.
Киевский этап в жизни Дьемерси запомнился фанатам противоречиво. С одной стороны — лучший трансфер в истории клуба и важные голы, с другой — сложный характер, конфликты с тренером и нереализованный потенциал.
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