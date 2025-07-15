Дюбуа объяснил поражение от Усика и ждет реванша

Британский чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа рассказал, почему потерпел поражение в первом бою против украинского боксера Александра Усика, и прокомментировал предстоящий матч-реванш. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В интервью после одной из тренировок Дюбуа подчеркнул, что в прошлый раз не был полностью готов физически и психологически:

«В первом поединке против Усика я оказался не в лучшей форме. Я тогда не был готов на все 100%. Сейчас все иначе: у меня есть четкий план, и я собираюсь его реализовать. На этот раз Александру предстоит настоящая битва. Я не живу прошлым, я смотрю в будущее».

Напомним, первый бой между Дюбуа и Усиком состоялся в августе 2023 года в Польше, где украинец уверенно защитил свои титулы, отправив британца в нокаут.

Теперь бойцы встретятся вновь — матч-реванш запланирован на 19 июля 2025 года и пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ожидается, что этот поединок привлечет огромное внимание поклонников бокса по всему миру.

«В этот раз я выйду на ринг с другими мыслями и другим настроем, — добавил Дюбуа. — Я готов удивить и взять реванш».

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