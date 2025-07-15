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Бокс

«Исторический момент» Дюбуа признался, что будет делать в день боя с Усиком

«Исторический момент» Дюбуа признался, что будет делать в день боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Британский боксер Даниель Дюбуа рассказал о необычной традиции, которую собирается повторить в день боя против украинского чемпиона Александра Усика.

«Мы немного отпраздновали дома перед сражением с Эй Джеем. Это было в день сражения. Отец привел много знакомых, было отлично: музыка и еда. Мы собираемся сделать то же самое снова. Не знаю, сколько людей, но у всех была хорошая энергетика.

Я не буду есть слишком много, вы же не хотите выходить на ринг толстым и сытым.

Это будет исторический момент. Когда я выиграю на Уэмбли, я сделаю его своим домом. Это был дом Джошуа, Джошуа был настоящим человеком, но он будет моим», – сказал Даниэль.

Уже совсем скоро, 19 июля, Александр Усик проведет очередное сражение. Украинский боксер выйдет в ринг против британского оппонента Даниэля Дюбуа, где сразится за титул абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Чжан Чжилей назвал единственного боксера, который победит Усика

sport.ua

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