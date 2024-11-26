Бовар ХАНАКОВ: «У меня есть предложения вернуться в профессиональный бокс»

Бовар Ханаков

Украинский боец ​​на голых кулаках Бовар Ханаков одержал сенсационную победу на турнире Bare Knuckle. Спортсмен из Мариуполя одолел американца Рубена Варра.

Ханаков прокомментировал возвращение в кулачные бои и рассказал о дальнейших планах:

– Бовар, еще раз поздравляем с победой! Можно ли считать, что ты возобновил карьеру, и мы увидим еще твои бои?

– Спасибо за поздравление! Относительно моей карьеры – я всегда открыт к новым возможностям и продолжаю работать над собой. Что касается предстоящих поединков, я не могу точно сказать, но пока есть желания и возможности, можно не исключать, что мы увидим мои выступления.

– Как оцениваешь сотрудничество с тренером Станиславом Григоруком?

– Сотрудничество со Станиславом Григоруком – это очень ценный опыт для меня. Он не только отличный тренер, но и большой профессионал, помогающий мне развиваться как спортсмену. Между нами большое понимание, и это важно для достижения успехов.

– Раньше ты выступал в профессиональном боксе. Получаешь ли сейчас предложения вернуться на ринг и как относишься к этой идее?

– Что касается бокса, я действительно получаю предложения, но сейчас мое внимание сосредоточено на других аспектах карьеры. Выход на ринг – это серьезный шаг, и я взвешиваю все «за» и «против». Бокс остается в моем сердце, но я пока не планирую возвращения в профессиональный бокс.

Александр Левченко

sport.ua