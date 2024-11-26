Майкл Андретти: Cadillac F1 – я буду за вас болеть!

После того как Майкл Андретти покинул свой пост в Andretti Global, General Motors и Формула 1 быстро договорились о выступлении команды начиная с сезона 2026 года.

Майкл никакого отношения к команде иметь не будет, но его отец Марио, чемпион Формулы 1 1978 года, войдёт в совет директоров.

В социальных сетях Майкл опубликовал короткое заявление…

Майкл Андретти: «В команде Cadillac F1 собрались сильные специалисты, которые сейчас работают над созданием американской заводской команды.

Я очень горжусь той тяжелой работой, которую они проделали, и поздравляю всех участников с этим важным шагом. Я буду за вас болеть!»

Источник