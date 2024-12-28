На родине в Аргентине Колапинто катается на Ferrari

Франко Колапинто вскоре после своего непланового дебюта в Формуле 1 произвёл неплохое впечатление, заработав для команды Williams очки на этапе в Баку, хотя это была лишь вторая гонка аргентинца за рулём FW46.

В 2025 году он вернётся на скамейку запасных британской команды, а каникулы проводит у себя на родине в Аргентине. Разумеется, он мечтает вернуться в чемпионат мира и для этого старается даже во время зимних праздников поддерживать хорошую форму. Например, вчера Франко тренировался на картодроме в городке Сарате, что в 100 км от Буэнос-Айреса.

Как подчёркивает испанская газета Marca, само по себе это не новость, ведь многие гонщики Формулы 1 в свободное время гоняют на карте, достаточно вспомнить Фернандо Алонсо, у которого в родной Астурии есть собственный картодром международного уровня. Так что дело не в этом, а в том факте, что резервист Williams к удивлению многих после тренировки уехал с картодрома на роскошном красном спорткаре Ferrari 488 GTB.

Впрочем, как выяснилось, машина принадлежит не ему, а его другу, но за рулём в любом случае был Франко. Однако и Ландо Норрис, хотя выступает за McLaren, на днях был замечен в Монако за рулём знаменитой исторической Ferrari F40, выпускавшейся с 1987-го по 1992 гг. Оказалось, что это одна из машин из его обширной коллекции, что только подтверждает старую присказку, что нет гонщиков, которые не были бы поклонниками легендарного итальянского бренда.

Кстати, в личном гараже Льюиса Хэмилтона машины, построенные в Маранелло, тоже появились задолго до того, как он подписал контракт с заводской командой Ferrari.

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