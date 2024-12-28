Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что украинский чемпион после победы над Тайсоном Фьюри отправится на длительный отдых, а новый бой проведет летом.

«К следующему бою будет долгая подготовка. После очередных 12 раундов с Фьюри Александру необходим длительный и хороший отдых».

«Думаю, нового боя Усика стоит ждать не раньше конца июля или августа», – сказал Климас.

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sport.ua