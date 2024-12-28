Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лопетеги понемногу налаживает ситуацию в клубе
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Главный тренер "молотобойцев" имел очень сложный старт карьеры в новом клубе. Результаты, как и игра, были плачевными. Однако сейчас команда начинает лучше понимать требования наставника и неплохо воплощает их на поле.
Вот только хватит ли им класса и силы, чтобы сыграть хотя бы вничью против "Ливерпуля"? Этот вопрос открыт.
Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
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Трансляция матча “Вест Хэм” — “Ливерпуль” Смотреть трансляцию
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