Вымученная победа Ле Блё и кровавый Мбаппе. Австрия – Франция 0:1. Видео гола и обзор матча

В квартете D сыграли второй поединок
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Подопечные Дешама 13 раз пробивали по воротам соперника, но только трижды попали в створ. Ни один футболист команды так и не смог отличиться, но выручил автогол.
Das Team сыграла в нападении еще скромнее. Коллектив делал акцент на борьбе, поэтому нередко фолил (18 нарушений), за что австрийцы заработали 5 желтых карточек.
21 июня "Ле Блё" ожидает непростой поединок против Нидерландов, а команда Рангника встретится с Польшей.
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Смотрите обзор матча 1-го тура группового раунда. Квартет D. Австрия – Франция
Дюссельдорф. Меркур Шпиль-Арена
Австрия – Франция 0:1
Гол: Вобер, 38 (аг)