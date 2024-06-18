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Футбол

Вымученная победа Ле Блё и кровавый Мбаппе. Австрия – Франция 0:1. Видео гола и обзор матча

В квартете D сыграли второй поединок

Вымученная победа Ле Блё и кровавый Мбаппе. Австрия – Франция 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Подопечные Дешама 13 раз пробивали по воротам соперника, но только трижды попали в створ. Ни один футболист команды так и не смог отличиться, но выручил автогол.

    Das Team сыграла в нападении еще скромнее. Коллектив делал акцент на борьбе, поэтому нередко фолил (18 нарушений), за что австрийцы заработали 5 желтых карточек.

    21 июня "Ле Блё" ожидает непростой поединок против Нидерландов, а команда Рангника встретится с Польшей.

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    • Смотрите обзор матча 1-го тура группового раунда. Квартет D. Австрия – Франция

    Дюссельдорф. Меркур Шпиль-Арена

    Австрия – Франция 0:1

    Гол: Вобер, 38 (аг)

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