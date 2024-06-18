Лондон. Хиджиката впервые победил игрока из топ-30, Раонич обновил рекорд Тура по эйсам в одном матче

Результаты матчей понедельника на турнире ATP 500 в Великобритании
Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390
Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Алехандро Табило (Чили) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) 7:6(6), 3:6, 2:0 (прерван)
Григор Димитров (Болгария, 3) — Адриан Маннарино (Франция) 6:1, 6:2
Ринки Хиджиката (Австралия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США) 7:5, 4:6, 1:0 (отказ)
Джордан Томпсон (Австралия) — Хольгер Руне (Дания, 7) 4:6, 7:6(4), 6:3
Милош Раонич (Канада, PR) — Кэмерон Норри (Великобритания) 6:7(6), 6:3, 7:6(9)
Ринки Хиджиката (№98 ATP) записал в свой актив первую в карьере победу над игроком из топ-30 (четвёртую в матчах против топ-50).
Джордан Томпсон (№43 ATP) прервал серию из пяти поражений и третий раз в этом году обыграл соперника, входящего в топ-20.
Милош Раонич по ходу встречи с Кэмероном Норри выполнил 47 подач навылет, что стало новым рекордом ATP-тура в матчах трёхсетового формата. Предыдущее достижение принадлежало хорвату Иво Карловичу, который в 2015 году подал 45 эйсов в четвертьфинале травяного турнира ATP 500 в Галле.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram