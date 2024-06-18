Лондон. Хиджиката впервые победил игрока из топ-30, Раонич обновил рекорд Тура по эйсам в одном матче

Результаты матчей понедельника на турнире ATP 500 в Великобритании

Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алехандро Табило (Чили) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) 7:6(6), 3:6, 2:0 (прерван)

Григор Димитров (Болгария, 3) — Адриан Маннарино (Франция) 6:1, 6:2

Ринки Хиджиката (Австралия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США) 7:5, 4:6, 1:0 (отказ)

Джордан Томпсон (Австралия) — Хольгер Руне (Дания, 7) 4:6, 7:6(4), 6:3

Милош Раонич (Канада, PR) — Кэмерон Норри (Великобритания) 6:7(6), 6:3, 7:6(9)

Ринки Хиджиката (№98 ATP) записал в свой актив первую в карьере победу над игроком из топ-30 (четвёртую в матчах против топ-50).

Джордан Томпсон (№43 ATP) прервал серию из пяти поражений и третий раз в этом году обыграл соперника, входящего в топ-20.

Милош Раонич по ходу встречи с Кэмероном Норри выполнил 47 подач навылет, что стало новым рекордом ATP-тура в матчах трёхсетового формата. Предыдущее достижение принадлежало хорвату Иво Карловичу, который в 2015 году подал 45 эйсов в четвертьфинале травяного турнира ATP 500 в Галле.

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