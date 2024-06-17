В Alpine могут отказаться от моторов Renault

Стоило Тото Вольффу высказать предположение, что некоторые производители силовых установок уже находятся в роли отстающих, создавая двигатель нового поколения для сезона 2026 года, как британская пресса пишет о том, что в Alpine готовы отказаться от заводского мотора Renault и перейти на клиентские силовые установки.

Никакого формального подтверждения этой информации нет, но, по слухам, руководитель команды Брюно Фамен в последние недели провёл переговоры с производителями силовых установок, чтобы выяснить, какая из них может оказаться доступной.

Если информация верна, то это означает, что в Renault уже сейчас понимают, что за оставшиеся полтора года не смогут создать конкурентоспособный двигатель, как это уже было при переходе на гибридные силовые установки в 2014-м, и задумываются о том, чтобы не тратить десятки миллионов евро на заведомо проигрышный проект.

Не так давно журнал Top Gear опубликовал юмористическую заметку о том, что команда Alpine прекратит сотрудничество с компанией Alpine. В частности, в ней была такая фраза: «В ходе продолжающейся реструктуризации и в целях повышения гоночного темпа, а также темпов модернизации, команда Alpine достигла соглашения с Alpine о том, что в конце сезона 2024 года их пути разойдутся».

Тот случай, когда шутка может оказаться пророческой.

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