Макс Ферстаппен: Я извинился перед Оскаром

Гонка в Абу-Даби прошла неудачно для Red Bull Racing – заработав восемь очков, команда повторила свой худший результат в сезоне…

Макс Ферстаппен (6-й): «Я хорошо стартовал, занял внутренний радиус и понял, что на апексе нам с Оскаром места не хватит. Я попытался удержать машину на поребрике, но, к сожалению, мы коснулись шинами и машины развернуло. Я извинился перед Оскаром, он один из последних парней, с которыми хочется сцепиться, и это было не очень хорошо.

После этого моя гонка складывалась непросто, у нас были проблемы с перегревом шин. К сожалению, я застрял на позиции и не мог прибавить в темпе.

Позади длинный сезон, сегодня нам не за что было бороться. Я с нетерпением жду перерыва, хочу отключиться, расслабиться, провести время с семьёй и друзьями. Нам есть над чем работать в следующем году, у нас уже есть хорошие идеи, я смогу их оценить, когда сяду в машину в следующем году.

Наш сезон состоял из подъемов и спадов, а в McLaren были быстры и стабильны, начиная с Майами. Я хочу поблагодарить команду за этот сезон, он был долгим, но мы сплотились, и в итоге выиграли чемпионский титул – это здорово!»



Серхио Перес (сход): «Год сложился не лучшим образом. Сегодня мы хотели добиться большего, но очередной сход подвёл итоги этого непростого сезона.

Очень жаль, что я столкнулся с Валттери. Думаю, он опоздал с торможением, но у меня и до инцидента было ощущение, что машина повреждена. Я потерял контроль и не смог продолжить гонку.

Я рад, что этот сезон закончился, и теперь я могу смотреть вперед. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни, я не знаю, что случится в данный момент, у меня есть контракт, и мы с командой уже говорили по этому поводу. Нужно обсудить, что будет лучшим для всех».

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