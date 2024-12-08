Анчелотти разочаровался в двух игроках Реал. Считает их проблемой 

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти разочаровали два футболиста команды.

По информации Fichajes, Анчелотти не в восторге от игры Лукаса Васкеса и Ферлана Менди. Карло постоянно доверяет футболистам, но каждый раз убеждается, что их уровень игры не соответствует «Реалу». «Королевский клуб» будет искать новые трансферы на позиции Васкеса и Менди уже зимой.

Главной целью не зимнее трансферное окно – найти левого фулбека, который будет конкурировать с Менди.

Ранее стали известны три кандидата на смену итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти у руля «сливочных».

sport.ua