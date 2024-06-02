Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером

Matchroom. Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) прокомментировал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO).

«Уайлдер – отличный боец. Я очень уважаю его, его сила еще не иссякла. Он нанес мне пару ударов, и я это почувствовал. Но сегодня я был лучше.

Мне удалось сохранить хладнокровие, спокойствие и собранность. Я был терпелив. Это ключ к победе в сегодняшнем бою. Я перекрывал ринг, загонял его в угол. В то же время я заставлял его нервничать – он тоже имел в виду силу моего удара. Я считаю, что сегодня главное – это терпение.

Я использовал много приемов, чтобы подготовить досрочную победу. Я знал, что он будет наносить контрудары. Думаю, он попал в мою ловушку… Он поднялся, но психологически он был не на месте. Если бы бой продолжился, это могло нанести еще больший ущерб. Рефери поступил правильно», – сказал Чжан.

Отметим, что Чжан досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua