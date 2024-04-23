Гарсия поставил на свою победу в поединке с Хейни. Какой куш сорвал Райан?

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

В ночь с 20 на 21 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США) прошел вечер бокса под эгидой промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

Главным событием шоу стал 12-раундовый поединок двух американцев: Девин Хейни (31–0, 15 KO) против Райана Гарсии (24–1, 20 KO).

В 7-м, 10-м и 11-м раунде Райан Гарсия отправил соперника в три нокдаун. Счет судейских записом: 112–112, 114–110, 115–109. Большинство судей отдали победу Кинг раю.

Райан в своих социальных сетях заявил, что поставил 2 миллиона долларов на свою победу в поединке с Хейни. В итоге он забрал выигрыш на сумму в 12 млн.

«Если делаете ставку, то ставьте на себя. Около 50 миллионов (вероятно больше) за одну ночь, не так уж плохо. Я позволю Богу указать мне, как использовать эти деньги», – написал Гарсия.

Гарсия победил решением судей, но не стал чемпионом, потому что не уложился в вес накануне боя. Хэйни сохранил чемпионский титул.

sport.ua