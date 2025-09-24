Сауль Альварес получил потрясающее предложение

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Чемпион мира в полутяжелом весе американец Дэвид Бенавидес вызвал на бой Сауля Альвареса.

«Я чувствую, что все, что происходит в моей карьере, делает меня великолепным во всех отношениях. Если Канело хочет подняться и провести бой, то я только за. Я завоевал титул чемпиона мира WBC. После того, как я пройду Бивола, у меня будут все пояса. Канело говорит, что он не борется за величие, он борется за титулы. Что ж, позвольте мне стать абсолютным чемпионом и давайте проведем этот бой», – сказал Бенавидес.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua