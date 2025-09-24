Вильнёв: McLaren пора определиться

Чемпион Формулы 1 1997 года, комментатор Sky Sport F1 Жак Вильнёв считает, что McLaren пора перестать играть в равенство и отдать приоритет одному из гонщиков, чтобы не упустить титул…

Жак Вильнёв: «Сложность для Норриса состоит в том, что если Ферстаппен будет приближаться всё ближе, команде придётся отдать предпочтение Пиастри, поскольку у него большее преимущество.

McLaren пора определиться. Теперь борьбу за титул будут вести две разные команды. И для них это будет тяжёлая битва, ведь Макс – лучший гонщик в мире. Победа Макса в Азербайджане вернула его в гонку за титул, а он не из тех, кто сдаётся под прессингом. Ферстаппен усилит давление на обоих гонщиков McLaren, и Норрису придётся сложнее.

Макс отстаёт, он – догоняющий, он следует за McLaren по пятам и точно знает их слабые стороны. Последними обновлениями машины в Red Bull смогли переломить ситуацию, они демонстрируют отличные результаты под давлением. Это настоящие бойцы. В прошлом году в McLaren показали, что они ещё не готовы к такой борьбе, и сейчас они вновь это чувствуют».

